Rapina a Viareggio, entra in tabaccheria e fugge coi "Gratta e vinci"

Viareggio, 1 luglio 2022 - Rapinata tabaccheria di via Coppino a Viareggio. Tutto si è svolto velocemente, stamani, 1 luglio, intorno alle 11 un uomo con il volto coperto da una maglietta è entrato brandendo un pezzo di legno e ha portato via i 'Gratta e Vinci' prima di fuggire via a piedi.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe colpito con il bastone lo spazio protetto del locale per arraffare i tagliandi a premi. Il valore stimato dei Gratta e Vinci rapinati ammonterebbe a 200 euro, sul posto i carabinieri che hanno aperto le indagini.