Scomparsa a 16 anni, la ragazza ritrovata a Viareggio: “Sta bene”

Viareggio, 22 dicembre 2023 – Un’ansia durata 8 giorni. La ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 13 dicembre a Pavia è stata ritrovata a Viareggio. È stata lei stessa ad aver chiamato i genitori chiedendo che la venissero a riprendere alla stazione di Camaiore. Così è stato.

La ragazza, in base alle prime informazioni, sta bene. Ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Non avrebbe subito alcun tipo di violenze. E sembra che la sua sparizione sia dovuta dalla sua volontà di abitare a Viareggio e non a Pavia dove si era trasferita con la famiglia.

Sono in corso le indagini per verificare che la ragazza non abbia effettivamente subito violenze e per accertare le cause dell’allontanamento.