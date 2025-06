"La cultura si sostiene senza il corpo di ragazze"

"E’ vero che si è mercificata la donna". L’assessore regionale alle pari opportunità, Alesandra Nardini, esprime "vicinanza e solidarietà a Raffaelli. "E’ stata bersaglio – sostiene Nardini – di agghiaccianti commenti sessisti e body shaming dopo aver criticato giustamente una manifestazione automobilistica al Lido di Camaiore dove si è fatto un uso mercificatorio dell’immagine femminile. Conosco Ersilia da anni, una donna sempre in prima linea per difendere la dignità e i diritti di noi tutte ed è inaccettabile quello che è accaduto, la violenza verbale con cui i leoni da tastiera si sono scagliati contro di lei, colpevole di aver detto la verità rispetto a quella manifestazione, di non essere rimasta in silenzio. Sono certa che tutto questo non demoralizzerà Ersilia, ma la renderà ancora più determinata nelle sue battaglie, rispetto alle quali ci troveremo sicuramente sempre dalla stessa parte".

Anche il Gruppo Uomini Viareggio (G.U.V.), che fa parte dell’Associazione Nazionale Maschile Plurale, esprime vicinanza e solidarietà alla Casa delle Donne di Viareggio e alla sua presidente, che è stata oggetto di insulti sessisti e bodyshaming per aver criticato l’evento pubblico organizzato dal Ccn. Condividiamo le critiche mosse perché utilizzare il corpo delle donne in quel contesto appare un’oggettificazione anacronistica del corpo femminile. Per trovare nuove strade e arrivare a una società meno violenta e più rispettosa crediamo che sia importante promuovere eventi che non prevedano l’utilizzo strumentale del corpo delle donne".