Lo sport celebra la vita. A muro contro i tumori

Oggi e domani la spiaggia di Torre del Lago ospiterà “Smash for Hope”, il primo torneo nazionale di beach volley dedicato ai giovani in cura o guariti da patologie onco-ematologiche pediatriche. L’iniziativa è promossa da Agbalt Odv (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia e Tumori e dall’Unità Operativa di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa), con il patrocinio del comune di Viareggio, e sotto l’egida di Aieop (Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica) e Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica).

Saranno 80 i partecipanti tra i 15 e i 25 anni, provenienti dai principali centri italiani di oncoematologia pediatrica. I giovani atleti soggiorneranno al Camping Europa in un contesto sereno e inclusivo, dove lo sport diventa strumento di speranza, rinascita e resilienza. "Siamo orgogliosi – dichiara Angela Mastronuzzi, presidente di Aieop - di essere al fianco di “Smash for Hope”, un evento che va ben oltre la semplice competizione sportiva. Questo torneo rappresenta un simbolo di speranza, rinascita e resilienza per i giovani che hanno combattuto e continuano a combattere contro leucemie e tumori pediatrici. Lo sport diventa così uno strumento fondamentale non solo per il benessere fisico, ma anche per quello psicologico, contribuendo a costruire un futuro di forza e fiducia". "Oltre a offrire un momento di svago, l’evento – spiega Luca Coccoli, responsabile medico del gruppo giovani della UO di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, diretta dalla dottoressa Barbara Casazza – vuole porre l’attenzione sulle esigenze specifiche degli adolescenti e giovani adulti con cancro. A Pisa, grazie al progetto Teen Freedom, stiamo lavorando per creare spazi dedicati all’ascolto e al supporto di questi pazienti".

Durante le due giornate saranno presenti anche tre ospiti d’eccezione del panorama pallavolistico italiano - Fabio Vullo, Riccardo Fenili e Riccardo Giumelli -, a testimonianza del valore sportivo e simbolico dell’iniziativa. “Smash for Hope” è molto più di un torneo: è un messaggio di forza e di futuro, un’occasione per fare rete tra medici, volontari, famiglie e ragazzi, nella convinzione – sempre più condivisa dalla comunità scientifica – che l’attività fisica sia fondamentale durante e dopo il trattamento oncologico, anche per migliorare il benessere psicologico.