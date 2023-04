Raffica di spaccate alle auto in sosta, nel mirino anche i turisti

Del soggiorno trascorso a Viareggio porteranno a casa i colori dei tramonti sul mare, ma anche un sacco di vetri infranti. Quelli del lunotto anteriore delle loro auto posteggiate in via Leonardo Da Vinci e sfondate nella notte dai ladri, che la notte scorso hanno battuto a raffica anche via Puccini, via XX Settembre. Vittime, tra gli altri, anche un gruppo di turisti tedeschi in questi giorni ospite dell’hotel “Quattro assi“ di via Leonardo. "Ieri il loro risveglio – racconta il titolare, Stefano Terigi – è stato amaro. I ladri hanno sfondato e loro vetture ma alla fine non hanno portato via niente, perché non c’era nulla da rubare. Per Viareggio questa è sicuramente una pessima pubblicità. La situazione è fuori controllo, per questo – prosegue Terigi – chiediamo alle istituzioni maggior attenzione sul territorio". Nel mirino dei ladri sono finite anche undici auto posteggiate dietro la stazione ferroviaria, in via Ponchielli: stesso copione, stessi danni, stesso magro bottino