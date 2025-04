Racconto al museo. La bimba che aspetta

PIETRASANTA

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest annuncia il primo appuntamento della stagione eventi del Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura. L’evento è in programma venerdì alle 18.30 quando l’attrice Elisabetta Salvatori narrerà "La bimba che aspetta" (nella foto). L’attrice racconterà una storia commovente che affonda le radici nel 1895 con sfondo la Versilia, tra montagne, mare, laboratori di marmo, scultori e la statua di una bambina che dalla fine dell’Ottocento a oggi è al cenro di voci e leggende. Protagonista è una famiglia viareggina. La vicenda nasce dalla scomparsa prematura in un incidente di Clorinda, moglie e madre. La morte segnò la figlia Paolina, 6 anni la cui immagine in attesa della madre "accompagnata dagli angeli" ispirò il padre, Eugenio Barsanti a commissionare allo scultore Ferdinando Marchetti, carrarino, una statua commemorativa che è nel cimitero di Viareggio. Lo scultore ritrae Paolina, viso retto da una mano mentre nell’altra tiene una piccola ghirlanda di fiori. La storia di Clorinda e di Paolina non terminò con l’ultimazione della statua, ma originò racconti e poesie tramandati per oltre un secolo. Paolina andò a fare la ricamatrice a Milano e quando anziana ritornò a Viareggio diceva agli spettatori increduli davanti al suo ritratto: "Sono io la bambina di tutti i viareggini". Il racconto di Salvatori ripercorre questa storia nella storia, svela aneddoti e curiosità sulla società tra la monarchica Carrara e la Belle Époque viareggina e sul destino della "bimba che aspetta" simbolo della comunità viareggina. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al link: https://musapietrasanta.it/l