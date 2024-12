Raccolta dei rifiuti porta-a-porta. Il calendario per le festività

Piccole modifiche al calendario della raccolta porta-a-porta sul territorio in vista dell’arrivo delle festività natalizie e dell’ultimo dell’anno. "Al fine di garantire i servizi di raccolta dedicati alle utenze domestiche che ricadono nei giorni di Natale e Capodanno – si legge in una nota di Ersu, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti – abbiamo modificato il calendario delle raccolte. Per quel che riguarda Massarosa, dove è previsto il conferimento del Rur, e Camaiore, dove, invece, si ritira la carta, i servizi previsti per il giorno di Natale sono stati anticipati alla giornata odierna, mentre quelli di Capodanno saranno anticipati a domenica 29". Contestualmente, Ersu ha disposto dei ritocchi all’orario di apertura dei centri di raccolta: mercoledì 25, giorno di Natale, resteranno chiusi per tutto il giorno in tutto il territorio; giovedì 26 saranno aperti, ma solo al mattino dalle 7 alle 13.