Raccolta dei rifiuti In campo l’Ecomobile

Sarà attivato oggi e resterà in funzione per tutta l’estate a Lido di Camaiore l’Ecomobile Ersu, un ’centro di raccolta mobile’ che stazionerà tutte le settimane sul territorio, permettendo sia ai residenti che ai turisti di conferire i rifiuti in tre zone strategiche del litorale lidese. Si troverà il sabato sul viale Kennedy (zona Esselunga) dalle 8.30 alle 19.30, la domenica il piazza Abba dalle 8.30 alle 19.30 e il lunedì in piazza Brondolini dalle 8 alle 13.

Sarà possibile conferirvi piccoli Raee (cellullari, phon, rasoi, piccole tv e piccoli elettrodomestici in genere), olio esausto, lampadine e neon, pile e abiti usati. Per i proprietari di seconde case, che si fermeranno solo per il week end, sarà possibile conferirvi anche le frazioni differenziate del porta-a-porta (organico, Rur, vetro, multimateriale, carta, cartone e tetrapak) preventivamente differenziati utilizzando gli appositi sacchi dedicati (ad eccezione di vetro e carta che possono essere conferiti sfusi). Per accedere al servizio, sarà necessario presentarsi muniti di tessera Sanitaria dell’intestatario della Tari.

Inoltre, in Piazza Abba, verrà installato un cassone scarrabile per il conferimento spontaneo del verde da parte delle utenze domestiche, attivo il sabato dalle 15 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 19.30. "In estate Lido si popola di turisti ed è stato naturale per noi confermare un servizio che ha dato e continua a dare grandi risultati – commenta l’assessore all’ambiente Sara Pescaglini –; uno strumento necessario, data la rigidità del porta a porta e la distanza dal Lido al Centro di raccolta Tori, per andare incontro alle esigenze di turisti e residenti e permettere di differenziare maggiormente".

RedViar