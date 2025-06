Efficientamento energetico. In arrivo 800mila euro per le scuole Tabarrani

In arrivo a Camaiore altri fondi dalla Regione, tramite un finanziamento da 800mila euro frutto di un bando vinto dal Comune per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Il progetto riguarda l’efficientamento energetico delle Tabarrani, nel capoluogo. I fondi serviranno per abbattere il dispendio di calore e quindi arrivare a un notevole risparmio energetico. Nello specifico, i lavori prevedono il miglioramento della qualità dell’involucro dell’immobile attraverso la coibentazione delle strutture opache (in particolare il solaio e parte della parete esterna) e la sostituzione di gran parte degli infissi presenti.

Gli infissi della scuola, dopo l’intervento, risulteranno interamente ammodernati, dato che quelli dell’ala ovest furono sostituti a maggio 2023 grazie a un altro bando vinto dal Comune.

"Sugli edifici scolastici stiamo facendo un grande lavoro, sfruttando al massimo le opportunità di finanziamento esterne per donare ai nostri giovani luoghi sempre più accoglienti, moderni e efficienti – commenta il sindaco Pierucci –; senza contare gli interventi strutturali veri e propri: la nuova cucina al nido Mafalda, che sarà pronta entro la fine dell’anno, e la costruzione di due nuovi nidi d’infanzia, uno a Capezzano, dove il cantiere è in corso, e uno a Lido, che partirà a ruota".

In totale, grazie a fonti di finanziamento esterne, il Comune si è aggiudicato, negli ultimi tre anni, un milione e 400mila euro per interventi di efficientamento energetico delle scuole: 110mila per le Pistelli a Camaiore (nuovo impianto fotovoltaico e relamping), 80mila sulle Gasparini a Capezzano (sostituzione degli infissi principali e relamping), 185mila sulle Gaber a Lido e un milione sulle Tabarrani (oltre a quest’ultimo intervento, sostituzione degli infissi ala ovest, relamping e sostituzione caldaia). In più, sempre per efficientamento energetico, da annoverare i 220mila euro per il palazzo comunale, 300mila per il Teatro dell’Olivo e 130mila per Palazzo Tori Massoni (sostituzione impianto di climatizzazione). Tutti interventi di efficientamento energetico già terminati nei mesi scorsi, per una cifra che, considerando tutti gli edifici pubblici, arriva a circa due milioni e 100mila euro, tra bandi ministeriali, regionali e Pnrr.

"L’importanza di questi lavori è doppia – sottolinea il primo cittadino – perché oltre a rendere gli edifici pubblici, ossia gli edifici di tutti noi, sempre più moderni ed efficienti, sono inseriti in un contesto di abbattimento degli sprechi e dei consumi energetici, così come la contemporaneità ci chiede. Vogliamo consegnare alla comunità immobili ad altissima sostenibilità ambientale e al passo coi tempi, per il benessere delle future generazioni, ovvero di chi li erediterà".