"Quello stallo è utile per accedere al municipio". L’amministrazione sul posto handicap in discesa

L’amministrazione comunale replica con decisione all’articolo apparso ieri sul posto per disabili in discesa. "La persona che avrebbe rilasciato simili giudizi, se avesse dovuto mettere nome e cognome probabilmente non si sarebbe permessa di definire ‘geni’ chi ha disposto i parcheggi – ribatte l’amministrazione – e tra l’altro noi quei parcheggi li abbiamo trovati. Per il giornalista che si è firmato un riscontro tecnico sarebbe stato sufficiente a capire che esiste uno stallo giallo riservato ai portatori di handicap dove la salita è meno ripida ma soprattutto ne esiste uno su via Francesco Donati, a dieci metri da lì, completamente in piano. Un posto auto per portatori di handicap, per anziani, per chi ha una temporanea limitazione delle capacità motorie o non motorie e che, parcheggiando in questo spazio riservato, può raggiungere con grande facilità il municipio"