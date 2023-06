Quale futuro del porto? "Sviluppo ed economia camminano a braccetto"

"Il porto di Viareggio: quale futuro?" è il titolo dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia Viareggio domani all’hotel Palace dalle 15 alle 19 con ingresso libero. Il porto in una città di mare rappresenta il biglietto da visita e la sua anima ma a Viareggio sembra che si abbiano più incertezze sul futuro che certezze, a cominciare dal problema, strettamente politico, legato all’autorità portuale. Questo aspetto verrà trattato ampiamente insieme ad altri temi più tecnici come il problema degli approdi e della banchina commerciale, lo sviluppo dell’area del Triangolino, lo sviluppo commerciale del porto stesso e la realizzazione dell’asse di penetrazione. Al centro dell’attenzione anche la Bolkestein e sul suo possibile impatto sulla realtà economica, locale e non solo. Non mancheranno ospiti e relatori di stampo nazionale, regionale e locale delle realtà industriali e commerciali, esperti di settore, rappresentanti politici e parlamentari per l’occasione si avvicenderanno in un’analisi dettagliata e ad ampio raggio delle problematiche e delle possibili soluzioni sul tema nautico e portuale della città.

Interverranno all’incontro, moderato da Bianca Maria Cecchini: l’onorevole Riccardo Zucconi, Alessandro Amorese (camera dei deputati- VII commissione cultura), Alessandro Capecchi (consigliere regionale Fratelli d’Italia Toscana), Vittorio Fantozzi (consigliere regionale Fratelli d’Italia Toscana), Riccardo Giannoni (coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Lucca), Marco Dondolini (coordinatore Fratelli d’Italia Viareggio), Silverio Pagano (vice presidente Fratelli d’Italia Viareggio). In rappresentanza del settore nautico Gabriele Chelini (presidente Confindustria Toscana Nord sez. nautica), Michela Fucile (presidente Confartigianato Lucca), Alessandro Albani ( vicepresidente CNA Lucca), Massimiliano Grimaldi (studio legale Genova).

"Un’analisi – commentano i referenti locali del partito – che vuole essere costruttiva e che porti anche a delle possibili soluzioni condivise sui vari temi che hanno una portata nazionale e regionale e non più locale. Fratelli d’Italia è il primo partito italiano e la maggior forza di governo che più di tutte da anni si batte per la tutela delle coste italiane; per il loro sviluppo economico all’interno del quadro ambientale, etico-sociale e turistico e per garantire i diritti di chi se ne occupa.

Red.Viar.