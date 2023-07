Pura Vida, party con vip e musica Anche Panariello e Pago alla festa

Tanti personaggi intervenuti per i festeggiamenti del locale Pura Vida di Manuel Botti in centro a Forte dei Marmi. A partecipare al party organizzato per suggellare il traguardo dei 6 anni di storia del punto di intrattenimento non sono mancati infatti affezionati clienti vip del locale come Giorgio Panariello (in questi giorni in relax in Versilia), il cantante Pacifico Settembre in arte Pago, il dj Viceversa, Alessio Pibe Lini inventore delle bollicine Lini910 e il re dei giocattoli Enrico Preziosi. Una serata di divertimento trascorsa tra performance live in musica e momenti conviviali. In attesa dello scatto finale – realizzato dal fotografo Fabrizio Nizza – che ha immortalato tutto il gruppo al tradizionale taglio della torta che ha chiuso un appuntamento in allegria.