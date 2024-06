Pulizia meccanizzata in pausa nei mesi estivi. Ma soltano fronte mare

Una piccola pausa. Niente più fughe in costume dalla spiaggia (o in pigiama da casa, a seconda dell’ora) per spostare l’auto in extremis. Dal primo luglio e fino al 31 agosto sarà infatti sospeso lo spazzamento meccanizzato, e quindi i divieti di sosta, nelle strade della fascia fronte mare. E quindi dalla via Buonarroti al viale a Mare, comprese tutte le traverse. Restano invece in vigore spazzamento e divieti nel centro città, con i problemi che questo comporta. Per gli automobilisti, ma anche per i clienti dei locali costretti a cenare a lume di candela col sottofondo delle spazzole in azione e il polverone alzato delle macchine spazzatrici.