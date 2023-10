Provini per un film. Recruiting operai

PREPARAZIONE CONCORSO ESTAR

Sg.formazionegiuridica organizza un corso completo per la preparazione al concorso pubblico Estar per 31 posti di assistente amministrativo riservato legge 6899. Per informazioni contattare la referente del corso dottoressa Guarducci al 3486809930 oppure inviare una mail a: [email protected]

RECRUITING DAY PER OPERAI A VILLA BERTELLI A FORTE DEI MARMI

Venerdì 27 Ottobre dalle 9.30 alle 13 a Villa Bertelli, si svolgerà il Recruiting Day, primo di una serie di giornate dedicate a tutti coloro che stanno cercando lavoro e finalizzate a fornire occasione di incontro tra domanda e offerta lavorativa. L’evento sarà dedicato alla ricerca di figure professionali quali operai generici e specializzati (saldatori, carpentieri, idraulici, elettricisti ecc.), magazzinieri e autisti. Per partecipare è necessario iscriversi, inviando il proprio nominativo e un recapito alla mail [email protected] .

OGGI E DOMANI CASTING FILM A LUCCA

Casting della produzione cinematografica The Family in vista delle riprese del film internazionale di Peter Greenaway, che sarà interamente ambientato a Lucca e che dovrebbe vedere tra i protagonisti il Premio Oscar Dustin Hoffman. Si cercano comparse e figuranti oggi e domani dalle 11 alle 19 allo Spazio Cred (centro risorse educative e didattiche) messo a disposizione dal Comune di Lucca, in via Sant’Andrea 33. I casting sono aperti a chiunque , maggiorenni (dai 18 anni in su) e minorenni (dai 7 ai 10 anni), che dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. Per partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti nei giorni indicati, durante le fasce orarie suggerite.