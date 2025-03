Proteste per il blackout. Enel: "Nessun guasto. Cavi rotti da alberi"

Nessun guasto alla linea, bensì un incidente causato dal taglio di alcuni alberi. È la replica di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, alla protesta degli abitanti di Strettoia per il blackout che domenica ha fatto mancare la luce, e quindi anche il collegamento internet, in diverse case.

"In merito al disservizio segnalato dai cittadini di Strettoia – si legge nella nota del gestore – non si è trattato di un guasto tecnico alla rete, che risultava regolarmente funzionante, bensì di un danneggiamento in seguito all’abbattimento di alcuni alberi, intervento effettuato non per conto del Gruppo Enel. Gli alberi in questione sono infatti caduti sui conduttori, tranciandoli. I tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti prontamente e hanno ripristinato il servizio, individuando una soluzione bypass per garantire l’approvvigionamento elettrico".

Spiegazione che dovrebbe placare l’ira di chi sostiene che Strettoia "è dimenticata da almeno 25 anni".