Proteste a Torre del Lago. Cede l’asfalto in via Gramsci. La "buetta" diventa un cratere

È solo l’ultima “buetta“ di Torre del Lago trascurata; che col tempo, ed il maltempo, si è però trasformata in un cratere. E proprio come una carie non curata, ha tolto il sorriso ad un paio di automobilisti che, finiti nella voragine, hanno rimediato danni ai loro mezzi.

Quando martedì l’asfalto in via Gramsci (all’altezza di via Battisti) ha ceduto, sbriciolandosi, era già buio. E come se non bastasse la pioggia ha ridotto ulteriormente la visibilità, rendendo insidiosa quella grande buca aperta proprio al centro della carreggiata. Chi si è accorto del pericolo, riuscendo ad evitarlo, ha contattato il Commissariato per dare l’allarme. Tra questi anche il consigliere torrelaghese della Lega Alberto Pardini, che da anni, ormai, chiede al Comune, e a Mover, un programma di asfaltature per la frazione che – tra pavimentazione irregolare, tombini sprofondati, crepe, rattoppi e transenne – è stata ribattezzata "la capitale delle buette".

Ma tornando a via Gramsci, a seguito delle segnalazioni sono prontamente intervenuti gli agenti della Municipale, che con gli operai del cantiere comunale hanno lavorato sotto l’acqua per ripristinare l’asfalto stendendo una “pezza“ d’emergenza.

Ma il caso ha sollevato le proteste dei residenti, che sui social hanno condiviso foto di buche, alcune diventate patrimonio storico della frazione, tra via Picchi, viale Kennedy, via Galvani... "Girare in auto per Torre del Lago – ha sentenziato un’automobilista sul gruppo “Cittadini Torrelaghesi“ – è diventata un’Odissea". Metafora calzante, visto che in questi giorni ci sarebbe voluta una zattera anche per attraversare il sottopasso allagato a causa di un guasto alle pompe di drenaggio. Guasto che ieri mattina è stato risolto, con la speranza che regga all’arrivo della prossima “tempesta“.

Martina Del Chicca