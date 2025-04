Proposta per la Bonifica dei ragazzi: spazi comunitari lungo i canali di Stiava

La nostra proposta: Non solo acqua: la ‘Bonifica dei ragazzi‘. Le sponde dei canali che scorrono vicino alla nostra scuola, tra Stiava e la via Sarzanese, oltre a salvaguardare il territorio, potrebbero diventare spazi per la comunità. E allora perché non proviamo a immaginare un futuro alternativo per questi argini? Si potrebbero realizzare piste ciclabili, percorsi per passeggiate, aree picnic o di osservazione della fauna. Abbiamo verificato che sarebbe possibile raggiungere la nostra scuola in bici o a piedi in tranquillità e sicurezza, se ci fossero dei ponticelli di collegamento tra gli argini. Anziani, famiglie con bambini piccoli, gruppi di amici che vogliono condividere momenti sereni e trascorrere del tempo nella natura potrebbero sostare in aree picnic con panchine e tavoli. Ciascuno di noi potrebbe godere della natura o imparare a conoscere meglio il territorio, leggendo le informazioni su pannelli appositi su flora e fauna. Gli studenti avrebbero a disposizione spazi educativi magari per lezioni all’aperto. Per tutelare il territorio pensiamo che sarebbe opportuno sistemare cestini lungo i percorsi e le piste ciclabili; ovviamente, tutti gli arredi dovrebbero essere realizzati in materiali naturali ed ecosostenibili. La nostra proposta non solo migliorerebbe l’estetica e la funzionalità dell’area, ma offrirebbe anche un’opportunità preziosa per la comunità scolastica e i residenti. Valorizzare l’ambiente in cui viviamo non è solo un nostro obiettivo ma anche un nostro dovere!