Programma del Solstizio d’Estate. Omaggio a Toscani per i borghi

Un omaggio a Oliviero Toscani, con i suoi ritratti dei superstiti della strage nei vicoli di Pruno e Volegno. E’ la sorpresa della 26esima edizione del Solstizio d’Estate promosso dall’associazione I Raggi di Belen in collaborazione col Cro di Volegno, l’Opera Pia di Pruno, la Misericordia di Pruno, il Parco Apuane, il Parco della Pace di Sant’Anna e il patrocinio del Comune. La mostra e il festival saranno inaugurati venerdì 13 giugno a Volegno. Il tema di questa edizione è "Liberazione. Sentieri verso la libertà": escursioni organizzate, anche alle trincee della seconda guerra mondiale, conferenze come quella dell’attivista e politico dell’associazione “Luca Coscioni” Marco Cappato che tratterà l’argomento della fine vita (lunedì 23 giugno) o quella del micologo e giornalista Nicolò Oppicelli (domenica 15 giugno) che sarà un viaggio alla scoperta dei funghi e della bontà. Concerti all’alba e street band come gli Zastava Orkestar, laboratori didattici per bambini, e gli street boulder (domenica 22 giugno) che si arrampicheranno sulle case dei due borghi storici. Infine la spettacolare doppia alba, il fenomeno naturale da cui nacque tutto dopo l’alluvione del ‘96 in Versilia, del sole che sorge prima nel Monte Forato e poi in cielo: sarà visibile nei 10 giorni a cavallo del 21 giugno ogni mattina alle 7:15.

Come ogni anno sarà allestito un mercatino (che è stato potenziato) allestito nella via principale di Pruno nei due fine settimana di eventi ad iniziare dalle 18. Fra gli eventi più attesi ci sono senz’altro lo spettacolo teatrale sulla piazza della chiesa di Volegno dal titolo “A piazza delle erbe!”, con Soledad Nicolazzi (Compagnia Teatro di Terra), Micaela Guerra e Gaia Pivac, che narra di un episodio al femminile di resistenza Partigiana a Carrara. Poi la presentazione del libro (venerdì 20 giugno) “Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Storia della Resistenza in provincia di Lucca” con gli autori Gianluca Fulvetti e Jonathan Pieri. E ancora i concerti al tramonto o all’alba al Pianello di Pruno. "Dieci giorni all’insegna del sole - dice Anna Guidi, assessore alla cultura – che nasce dall’arco del Forato, una vetta suggestiva, una porta che è passaggio verso la libertà". Il Solstizio d’Estate si chiuderà lunedì 23 giugno con il grande fuoco della baldoria di San Giovanni nella piazza del lavatoi a Pruno, gli Zastava Orkestar in performance nei vicoli del borgo con musica balcanica e dj set electro-arab con Na-You. Programma completo su www.iraggidibelen.it.

Fra.Na.