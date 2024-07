Progetto “Orti della gente di mare“. Il Comune è alla ricerca di un gestore

Il Comune è alla ricerca di un gestore a cui affidare gli “Orti della gente di mare”, a Vittoria Apuana. L’obiettivo, legato all’iniziativa regionale “Centomila orti in Toscana”, è incentivare fruizione dell’orto urbano da parte della comunità. L’area in questione, con accesso principale da via Gente di mare, si estende su una superficie di 2.200 metri quadri suddivisa in 18 appezzamenti, destinati ad orti di circa 50 metri quadri l’uno. L’affidamento avrà una durata di 5 anni, con possibile proroga fino ad altri 6 mesi. Al gestore, a fronte dei progetti proposti, sarà riconosciuto un contributo annuo forfettario pari a 6 mila euro, anche a copertura delle spese per le utenze. Potranno partecipare i soggetti in forma singola o associata quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), associazioni di promozione sociale e imprese sociali.

Molto ampio il ventaglio delle finalità del progetto, tra cui potenziare le occasioni di socialità, relazioni intergenerazionali, scambio e acquisizione di competenze, solidarietà, co-progettualità e coesione sociale connesse alla pratica orticola. Ma anche garantire la manutenzione ordinaria degli orti e delle aree comuni, curare la promozione e organizzazione di manifestazione ed eventi culturali, di educazione ambientale-agricola, e di altre attività a tema, provvedere a eventuali interventi di ampliamento e migliorie degli spazi orticoli, non previsti nel piano di manutenzione ordinaria, sempre in accordo con l’amministrazione comunale. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 3 agosto in formato cartaceo, con busta chiusa indirizzata al Comune (la modulistica è disponibile sul sito dell’ente).

Gli interessati, infine, potranno effettuare un sopralluogo preliminare, con sottoscrizione di apposito verbale di attestazione di avvenuto sopralluogo, che potrà essere sarà effettuato solotanto dopo aver fissato l’appuntamento da concordare obbligatoriamente con l’ufficio patrimonio del Comune: ulteriori informazioni alla e-mail [email protected] oppure allo 0584-280211.