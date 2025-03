Progetto "Con il senno di Pov 2025": Giovani e Protezione Civile a Pietrasanta

Avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile: è la “missione” di “Con il senno di Pov 2025”, il progetto “made in Pietrasanta” che ha vinto la 4a edizione del bando “Siete presente” promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in collaborazione col dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Il progetto, curato dal vicepresidente del consiglio Antonio Tognini e supportato dall’assessorato e dall’ufficio di protezione civile, ha come capofila la Muttley’s Group Versilia e coinvolge tutte le associazioni convenzionate col Comune per la gestione delle criticità sul territorio: Società nazionale di salvataggio Versilia, Comitato alluvionati 19/06/1996, Croce Verde e Misericordia di Pietrasanta.

"L’idea - spiega Tognini - nasce dalla necessità di parlare di giovani con i giovani e coinvolgerli in prima persona. La cura dell’ambiente, la sicurezza e l’attività di volontariato sono assi portanti del nostro sistema-Paese ed è per questo motivo che, grazie alla collaborazione delle associazioni, dell’assessore Tatiana Gliori e degli uffici di protezione civile, che ringrazio, ci siamo indirizzati su questa tipologia di progetto".

Per far “toccare con mano” ai più giovani il volontariato locale, il progetto prevede incontri di formazione, orientamento e attività sul territorio che si svilupperanno da settembre a dicembre di quest’anno. La prima fase prevede un convegno inaugurale e tre appuntamenti con moderatori esperti; la seconda parte sarà più pratica: corsi su sicurezza, primo soccorso e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; esercitazioni su orientamento, lettura di mappe e uso del gps; partecipazione al monitoraggio del reticolo idrografico, per la prevenzione degli incendi boschivi e a campagne di sensibilizzazione come la giornata di “Io Non Rischio”.