Progetto "Adolescenti connessi". Tante attività creative in gruppo

Riscoprire il bello di stare insieme “dal vivo”, attivando un servizio finora assente per i ragazzi fra 11 e 17 anni. A Pietrasanta nasce “Adolescenti connessi”, progetto pilota ideato da Lora Santini, presidente della commissione consiliare scuola, sociale e pari opportunità (composta da Daniele Taccola, Irene Tarabella, Manuela Altemura e Filippo Macchiarini) sostenuto dall’assessorato alla pubblica istruzione. "Vogliamo far riscoprire il piacere di una connessione personale e diretta – sottolinea Santini – che superi quella virtuale, purtroppo sempre più presente nella quotidianità dei ragazzi. A chi entra e attraversa l’età dell’adolescenza vogliamo proporre tutto il valore del fare qualcosa insieme agli altri: il progetto è nato grazie alla sinergia di soggetti diversi, come l’amministrazione comunale, le associazioni e la parrocchia di San Martino. Ed è nato nel segno della più ampia inclusione".

Cuore operativo saranno i locali parrocchiali della Chiesa del Santissimo Salvatore: per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18) i partecipanti potranno cimentarsi in laboratori di cinema e fotografia, creazione di scenografie teatrali, attività ricreative e creative; prevista anche la possibilità di svolgere i compiti di scuola o ricevere un “rinforzo didattico” grazie agli operatori di Campo Dorato, La Soffitta dei Colori e Il Grillo Parlante. "L’iniziativa – sottolinea il vicesindaco Francesca Bresciani – si concentra proprio su una fascia della società che aveva un vuoto sul fronte delle attività da proporre". "E’ un progetto che crea comunità – ha rimarcato Don Roberto Canale – e le cose più belle nascono proprio quando queste parti dialogano e realizzano insieme qualcosa". L’iniziativa avrà una durata annuale, al termine della quale i promotori valuteranno risultati ed eventuali correttivi. Info: 380 1871097 (Chiara) e [email protected].