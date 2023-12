Profumo di novità al Mediceo. Fondazione lancia la linea di aromi

Una linea di profumi per sostenere le attività di Palazzo Mediceo. La Fondazione Terre Medicee lancia un’originalissima scommessa e da oggi al bookshop saranno in vendita (a 22 euro) tre differenti fragranze ispirate alla famiglia Medici. Ecco infatti il Granduca, la Granduchessa e Bianca, tre opzioni da 100ml che vengono proposte come particolare idea regalo di Natale. L’iniziativa è nata dagli elementi femminili della Fondazione – Debora Simonelli, Ilenia Maiullari e Stefania Neri – e subito sposata con entusiasmo dal direttore Davide Monaco per andare ad allargare l’offerta di merchandising che in estate ha visto il lancio di felpe, t-shirt, tazze e borracce col logo del Mediceo. Ecco dunque i profumi legati ai personaggi che hanno vissuto il Palazzo con essenze a loro ispirate e amate dai Medici che impazzivano per agrumi e piante di gelsomino.

"Abbiamo fatto una ricerca – racconta Debora Simonelli – e voluto unire il profumo a quello che rappresentava il personaggio. ’Il Granduca’ è principalmente da uomo con forti note agrumate mentre gli altri due prodotti hanno profumazioni più fiorite. Fondamentale è stato l’incontro con la ditta Farmacon che ha partecipato ad Alfabeto Artigiano e con cui abbiamo stretto collaborazione. Dietro ogni scatola c’è un breve cenno che descrive il profumo e il personaggio abbinato". Al momento i profumi sono disponibili in un piccola capsule da 50 pezzi e il ricavato verrà reinvestito per le attività della Fondazione. Ma le sorprese non fniscono: a breve seguiranno due profumazioni per l’ambiente: Il Quercetano (con richiamo all’olivo) e Tacca bianca, con note più erbacee fiorite per ricordare le camminate in montagna ad ammirare la bellezza dei siti in marmo.

Francesca Navari