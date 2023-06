Prof Padolecchia compie 80 anni Auguri da "L’uovo di Colombo"

Antonella Padolecchia, insegnante d’inglese per svariate generazioni di giovani versiliesi, animatrice culturale impareggiabile con la sua miriade di rappresentazioni e festival teatrali, sempre in lingua, ma soprattutto persona dal cuore infinitamente pieno di generosità. Sulla soglia dei suoi 80 anni è l’associazione “L’uovo di Colombo” a volerle inviare i più affettuosi auguri e sottolineare il suo valore. "Una storia, quella fra Antonella Padolecchia e la nostra associazione di volontariato, che si incontra nel lontano 2009 – dice Filippo Giannecchini, ex presidente dell’associazione – quando alla Cittadella del Carnevale andò in scena una versione indimenticabile di The Rocky Horror Picture Show: per quella serata, Uovo di Colombo e Next Artists (la compagnia in lingua originale inglese diretta dalla professoressa) unirono le loro forze per dare vita ad uno spettacolo unico, che radunò decine di spettatori ed il cui incasso fu devoluto all’Uovo per finanziare i progetti di inclusione sociale che tuttora l’associazione porta avanti".