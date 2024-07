Prof e alunna donano i capelli. Gesto di solidarietà al Marconi

Un professore e una studentessa del Marconi hanno donato i propri capelli per la realizzazione di parrucche naturali. Grazie a Gisella Coiffeur di Seravezza, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, ed alla professoressa Sara Mancieri che, in collaborazione con l’associazione Amici del Ritrovo di Roberta, ha coordinato la gestione delle ciocche di capelli, il prof e l’alunna hanno compiuto questo gesto solidale. Tutto è nato durante la settimana dello studente quando, fra i numerosi esperti esterni che a scuola hanno raccontato le loro esperienze, ci sono state due volontarie dell’associazione Per Te Donna che si occupa di aiutare ed affiancare le pazienti oncologiche. Grazie alla professoressa Katia Cirrincione che ha organizzato questo incontro, tutti hanno ascoltato alcune testimonianze che hanno fatto capire quanto sia importante donare. Tra l’altro anche i professori Alessandro Cucurnia e Saverio Castelletti, in collaborazione con l’Avis (Viareggio e Pietrasanta), organizzano ogni anno una campagna di informazione per sensibilizzare tutti gli studenti della scuola sull’importanza della donazione del sangue. "Le attività didattiche e formative della nostra scuola – dice Lorenzo Isoppo, il dirigente scolastico dell’istituto superiore Marconi – si confermano di buona qualità al punto che, nonostante il calo demografico, anche quest’anno manteniamo sostanzialmente il numero complessivo degli studenti iscritti ai nostri corsi ordinari e serali. I corsi di studio consentono sia di accedere ad un qualsiasi corso universitario sia di entrare nel mondo del lavoro, ma è altrettanto vero che le diverse attività collaterali svolte dai nostri docenti contribuiscono, in modo rilevante, a formare cittadini responsabili e attivi"