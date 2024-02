Prof d’orchestra. Bando della Rai

SELEZIONE RAI P0ER PROFESSORI D’ORCHESTRA (VIOLINO)

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha intrapreso da tempo un percorso evolutivo da broadcaster a media company;In tale quadro Rai promuove un’iniziativa di selezione finalizzata ad individuare un/a Professore/Professoressa d’orchestra da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel ruolo di 1° VIOLINO DEI SECONDI con obbligo di fila e Professori/Professoresse d’orchestra da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per future esigenze da inserire presso la Direzione Cultura ed Educational – Orchestra Sinfonica Nazionale, con Sede a Torino. I requisiti: Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di II livello dello strumento per il quale si partecipa, conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato, ovvero certificazione equivalente per titoli conseguiti all’estero. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12 del 4 aprile, attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it

BANDO INGEGNERI CONSORZIO DI BONIFICA

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord avvisa che sono stati prorogati i termini per partecipare alla selezione pubblica per ingegneri destinata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di Impiegato direttivo tecnico. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 dell’8 marzo.

Tutti i dettagli del bando all’indirizzo https://www.cbtoscananord.it/avviso_ingegnere20240205/