Prim’olio e primo vino. Ghiottonerie in piazza

Sabato e domenica torna "Prim’Olio Primovino", con due giornate ricche di ospiti e prodotti di alta qualità che apriranno le danze alle 9,30 per poi estendersi fino a tardo pomeriggio. Un evento a tutto tondo, grazie a laboratori e dimostrazioni pensate appositamente anche per i più piccoli. Il Civico Museo Archeologico organizzerà, infatti, eventi sia al museo stesso che in piazza Diatz; attività interattive, laboratori di cucina e la possibilità di stare a contatto con gli animali intratterranno i bambini trasportandoli in una realtà differente dall’ordinario. Esposizione di prodotti non solo locali bensì provenienti anche da altre regioni, mostre, talk show e veri e propri spettacoli di show cooking sono solo alcuni tra gli eventi in programma, accompagnati da ospiti come Leonardo Tumiotto, Peperita e Luca Calvani. La novità di questa quattordicesima edizione sarà un’area cooking sempre attiva che ospiterà anche l’associazione Cuochi Lucchesi pronti a cucinare e far assaggiare le prelibatezze tipiche della zona. Le tradizioni locali, infatti, non possono di certo mancare; motivo per il quale saranno anche due, fra i tanti rioni della zona, in particolar modo quello dei ‘Tre Borghi’ e ‘La Rocca’ a dare spettacolo cucinando prelibatezze nell’area food, da loro allestita, in via IV Novembre. L’associazione ‘Tappetari Camaiore’ ha, invece, pensato di mostrare una delle tradizioni più antiche e maggiormente amate dalla cittadinanza camaiorese, motivo per il quale in piazza San Bernardino ci sarà la possibilità di prendere parte alla creazione di un tappeto di segatura.

Veronica Dati