Primo Memorial Ticci. Hockey e solidarietà

Da domani a domenica il Palazzetto dello Sport ospiterà il Primo Memorial Francesco Ticci, un quadrangolare giovanile di hockey su pista, organizzato dal settore giovanile dell’Hockey Forte dei Marmi in collaborazione con la Croce Verde e il patrocinio del Comune. Questo evento non solo celebra la competizione sportiva, ma rappresenta un momento di forte impatto comunitario, in memoria di Francesco Ticci e a sostegno dell’associazione fondata per onorare la sua memoria che si impegna a supportare le persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dsa), contribuendo a creare una cultura più inclusiva e priva di pregiudizi. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al lavoro dei responsabili dell’Hockey Forte dei Marmi: Federico Barsaglini, Andrea Facchini, Iuri Giovannelli e Luca Zucchi. Quest’ultimo, in qualità di consigliere della Croce Verde e attivo nel settore giovanile dell’hockey, ha proposto di coinvolgere l’Associazione Francesco Ticci nel quadrangolare, creando così un connubio tra sport, solidarietà e sensibilizzazione verso i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il torneo vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, con oltre 80 atleti che si sfideranno nelle categorie Under 17 e Under 19. Le squadre partecipanti sono: Under 17: Sandrigo, Montebello, Forte dei Marmi, Castiglione; Under 19: Pumas, CGC Viareggio, Forte dei Marmi, Follonica. Uno degli aspetti più significativi dell’evento sarà l’assegnazione della Coppa del Fair Play, un premio che verrà conferito all’atleta o alla squadra che dimostrerà un comportamento esemplare sia in campo che fuori. Domenica pomeriggio, in concomitanza con le finali, sarà organizzata una grande grigliata per gli atleti. "Questo torneo è solo l’inizio – dichiarano gli organizzatori dell’Hockey Forte dei Marmi – abbiamo in programma molte altre manifestazioni per coinvolgere i giovani e creare una grande famiglia attorno al nostro settore giovanile". Il fischio d’inizio del torneo è domani alle 18, mentre le premiazioni si terranno domenica sempre alle 18.