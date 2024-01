Prevendita della Canzonetta al Margherita

Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra i Lions del Club Viareggio-Versilia Host e la compagnia teatrale Burlamacco 81, per mandare in scena, ancora una volta, lo spettacolo più celebre del nostro carnevale: la Canzonetta. Una collaborazione, quella tra il Club Lions Viareggio-Versilia Host e la Burlamacco 81, che anche quest’anno si ripete per le serate di giovedì 1° febbraio e venerdì 2. “È una fantastica occasione – dichiara il Presidente del Lions Club Viareggio-Versilia Host Luca Lunardini – per combinare solidarietà e divertimento. Partecipare alle serate non è solo un modo per sottolineare, divertendosi, l’attaccamento ed il sostegno di Viareggio e della Versilia tutta, alla sua più bella tradizione di teatro satirico. Ma anche un modo semplice e concreto per divertirsi ed aiutare di chi ha necessità. Come sempre per le attività Lions, il ricavato della vendita dei biglietti sarà direttamente destinato alle esigenze del nostro territorio”.

“Due serate – aggiunge il socio dei Lions conclude Pierluigi Pellini, responsabile dell’organizzazione della serata – che rappresentano lo straordinario e ghiotto antipasto del nostro Carnevale. Un messaggio di solidarietà e di pace che mai come oggi ha il sapore di una stringente attualità”. La prevendita dei biglietti della Canzonetta sarà come sempre al gran Caffe Margherita, in Passeggiata, ogni pomeriggio. Nei giorni feriali dalle 18 alle 20. Il sabato e la domenica i volontari Lions saranno presenti dalle 15,30 alle 18,30. Per informazioni telefonare al 339.7715462.