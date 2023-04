Premio Stellina Vince Caselli con "Vortice"

Serata di gala on line de "La Notte di Stellina", trasmessa ieri sul canale youtube del concorso, dove il talento più luminoso è stato quello di Alberto Caselli di Viareggio con la fotografia “Vortice”, vincitore assoluto dell’8’ edizione del premio internazionale Stellina organizzato dall’associazione Brillasogni. Dopo aver visionato 974 opere provenienti da varie nazioni (Italia, Svizzera, Israele, Australia, Spagna, Francia, Grecia e Croazia), la giuria ha decretato i 39 premiati che si sono distinti per i loro talenti negli ambiti letterari, artistici, multimediali e musicali. Il patron Alessandro Verrastro in arte “Vettorialex”, insieme agli attori Antonella Rea, Elena Pampaloni e Yattaa de I Giocolieri delle Stelle ha presentato le opere vincitrici assegnando il Premio Stellina Dream Award alla cantante Annalisa Baldi (ex concorrente di X Factor). Durante la serata sono intervenuti i maestri Gianni Mazza e Andrea Tofanelli protagonisti del Premio Stellina Vip, assegnato al gruppo Boscolo-Lasero con Flaminia Boscolo e Riccardo Lasero con il brano "Musica, Voce, Vita".