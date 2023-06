Premio Nazionale “ G.Carducci“ Ecco la terna finalista 2023

Scelta la terna del Premio Nazionale di Poesia “G. Carducci”,Città di Pietrasanta 2023. L’evento a carattere nazionale è giunto alla 67esima edizione. I tre finalisti di questo anno sono Cristina Alziati con Quarantanove disturbi e altre poesie (Marcos y Marcos),Antonio Bux con Gemello falso (Avagliano editore) e Fabio Pusterla con Tremalume (Marcos y Marcos) sono i poeti che sono stati scelti. Lo annuncia la giuria presieduta da Ilaria Cipriani e composta da Silvia Brè, Stefano Dal Bianco, Umberto Fiori e Antonio Riccardi che anche per questa edizione, preso in esame i titoli e dopo una scrupolosa selezione delle 99 opere pervenute, un’accurata valutazione e un ampio e serrato confronto, ha individuato la terna finalista. Il 27 luglio data di nascita di Giosuè Carducci, durante la cerimonia pubblica a Pietrasanta, sarà proclamato il vincitore del Premio Nazionale di Poesia che di anno in anno diventa sempre più significativo.