Premio letterario Giannini. Oltre 200 studenti coinvolti: "Iniziativa da potenziare"

Saranno circa 200 i giovanissimi che sabato mattina parteciperanno alla scuola media Pea a Marzocchino, alla ventesima edizione del Premio letterario “Sirio Giannini”, promosso dal Circolo culturale che porta il nome dello scrittore seravezzino, d’intesa con l’amministrazione comune di Seravezza e il Rotary Club Versilia-Viareggio. Il Premio, nato nel 1985 e a carattere biennale, è giunto alla XX edizione ed è rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Versilia. I partecipanti, individuati dalle stesse scuole, sono chiamati a scrivere un racconto su traccia assegnata dalla commissione che, dopo attenta lettura collegiale, selezionerà i vincitori ed i segnalati i cui racconti verranno poi pubblicati in un libro intitolato “I Ragazzi Raccontano”. Ai primi nove classificati andrà inoltre un premio in denaro.

"Sono ormai passati quarant’anni da quel lontano aprile del 1985, quando 168 alunni delle scuole medie e superiori dei quattro Comuni della Versilia storica – ricorda Giuseppe Tartarini, presidente del Circolo Sirio Giannini – si ritrovarono nell’aula magna della scuola Pea per scrivere un racconto. Volevamo così non solo tenere vivo nella memoria dei versiliesi il nome di Sirio Giannini ma anche incentivare la scuola ad un maggiore uso della forma espressiva del racconto".

"Un Premio che, negli anni, ha dimostrato nettamente la propria importanza – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – per questo intendiamo quest’anno programmare una partecipazione strutturata per garantire un rapporto costante. In un’epoca caratterizzata da una forte disaffezione verso i libri, ci appare lodevole questa iniziativa che avvicina i giovanissimi alla lettura e alla scrittura".

A giudicare gli scritti sarà una commissione composta da una ventina di membri, scelti tra docenti, ex alunni vincitori e scrittori della Versilia che selezioneranno i vincitori i cui racconti saranno raccolti nella nuova pubblicazione e premiati il prossimo dicembre nel corso di una cerimonia alle Scuderie Granducali. E’ confermata ancora una volta la partecipazione del Rotary Club Versilia-Viareggio che esprime soddisfazione per questa collaborazione. "Un’iniziativa di grande valore culturale e formativo – sottolinea il presidente Diego Bonini – per questo, assieme alla presidente incoming Valentina Ferrante, sono particolarmente orgoglioso del contributo che il nostro Club sta offrendo per la riuscita di questo concorso".