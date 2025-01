Premio Letterario Camaiore. Riconoscimento a Riccardi: "Diffonde la nostra cultura"

Andrea Riccardi, presidente della ’Società Dante Alighieri’, ha ricevuto nei giorni scorsi il premio per la diffusione della cultura poetica italiana, assegnato nell’ambito del Premio Letterario Camaiore. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Premio Michele Brancale, dall’assessore alla cultura di Camaiore Claudia Larini e da Cinzia Demi, componente della giuria tecnica. Il riconoscimento "mette al centro il linguaggio poetico, con la sua autentica forza e la sua capacità di pausa nel tempo della fretta e del continuo soliloquio sulla rete".

"Sono molto grato per questo premio, perché credo molto nella forza della poesia, che è globale – il commento di Andrea Riccardi –; l’umanesimo italiano è anche poesia e la nostra lingua stessa nasce con la poesia. La prima opera in volgare italiano è infatti il ’Cantico delle creature’, scritto ottocento anni fa, prima della Divina Commedia, che a sua volta è un’opera altamente poetica. La poesia scorre dunque nella nostra storia, aprendo visioni sul futuro che illuminano di speranza la vita degli uomini. Parafrasando Dostoevskij, possiamo dire che la poesia salverà il mondo".

"L’opera delle scuole che insegnano l’italiano e la poesia italiana nel mondo, come fa la ’Società Dante Alighieri’, è una cosa che va premiata perché lì la cultura diventa materia viva – sottolinea il presidente del Premio Michele Brancale –; c’è un appuntamento che ogni generazione può cogliere con la storia. La cultura che si sedimenta nel tempo e diventa memoria è quella che coglie questo appuntamento, con i linguaggi che la esprimono, rivelando nel contenuto autenticità e spessore".

La ’Società Dante Alighieri’ promuove la cultura del libro e della lettura, diffonde e insegna la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo, associando oltre 135mila tra soci e studenti alla sua rete di 480 comitati, decine di scuole di lingua in Italia e nel mondo, 95 presìdi letterari dediti alla promozione del libro e della lettura e 380 centri d’esame Plida (certificato che attesta la competenza in italiano come lingua straniera). Con il progetto della “Consulta lingua-mondo” la Società abbraccia il patrimonio dell’italofonia cui afferiscono anche numerosi autori e numerose autrici con radici linguistico-culturali non italiane ma che hanno scelto l’italiano per narrare e per narrarsi. Tra gli scopi della sua piattaforma digitale, la ’Dante Alighieri’ porta la cultura nazionale oltre i confini, in modo pacifico e costruttivo, anche e soprattutto grazie al grande deposito della poesia italiana.

