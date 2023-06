Premio Letterario Camaiore Più di 160 poeti iscritti "Batte il cuore della cultura"

Il Premio Letterario Camaiore si conferma anche quest’anno un grande successo: sono ben 163 i libri partecipanti alla manifestazione, che si conferma come una delle competizioni letterarie più prestigiose, apprezzate e ambite d’Italia. Un numero eccezionale che sottolinea, ancora una volta, l’ammirazione che il Premio ancora genera nei confronti dei poeti contemporanei.

Le iscrizioni si sono chiuse martedì, con decine e decine i libri arrivati sia dalle maggiori case editrici che da quelle più di nicchia. In questi mesi la presidente del Premio Rosanna Lupi, vedova del compianto fondatore Francesco Belluomini a cui il Premio è intitolato, e tutti i componenti della giuria tecnica (rinnovata quest’anno e composta da Michele Brancale, Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore e Ottavio Rossani), hanno letto ed esaminato attentamente tutti i titoli.E il prossimo 20 giugno si riuniranno e si confronteranno per arrivare alla cinquina finalista. Inoltre, per l’occasione verranno assegnati il premio "Camaiore Proposta", le menzioni speciali e alla carriera e soprattutto il "Premio Internazionale", per il quale sono pervenute superlative opere di letteratura straniera da Ucraina, Lussemburgo, Stati Uniti, Argentina, Colombia, Iran, Belgio, Francia, Spagna, Cuba.

Seguirà un’estate all’insegna della poesia: entro luglio saranno ufficializzati i membri della giuria popolare, unico organo decisionale che, in modo democratico e trasparente, assegnerà la vittoria finale. I giurati popolari sono 50: 43 cittadini (che sono ancora in tempo a presentare la propria candidatura) e 7 studenti delle scuole camaioresi, ossia i vincitori della rassegna "La Poesia dei Ragazzi", in programma il prossimo luglio. A ogni giurato verranno consegnati i cinque libri finalisti e avranno un’intera estate per leggere, apprezzare e giudicare le opere, per poi esprimere un voto, che verrà consegnato in busta chiusa la sera della cerimonia conclusiva, in programma il prossimo 16 settembre. Dopo lo spoglio pubblico finale, verrà decretato il vincitore di questa 35ª edizione.

"Il Premio si conferma il fior fiore della cultura letteraria italiana – commenta Rosanna Lupi –; anche quest’anno titoli mozzafiato, opere poetiche straordinarie di autori meravigliosi. Tutto ciò, oltre a riempirci di orgoglio e stima reciproca, non fa altro che metterci in difficoltà: con una così alta qualità di libri, per noi giurati tecnici sarà davvero dura arrivare ad una cinquina finale. In ogni caso, siamo certi di poter regalare, ancora una volta, un’estate davvero illuminata dalla poesia a coloro che saranno designati come giudici popolari: un’esperienza che arricchisce e che forma, nel nome della cultura letteraria contemporanea".

