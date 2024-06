Premio Letterario ’Belluomini’. Brancale incontra le scuole

Il presidente del Premio Letterario Camaiore Michele Brancale ha incontrato i giovani studenti dei tre istituti comprensivi del territorio. Una mattinata intensa, che ha riscosso l’interesse di alunne e alunni che, nel loro percorso di studi, si stanno approcciando per la prima volta allo studio della letteratura e della poesia. "Abbiamo voluto organizzare, di concerto con l’amministrazione comunale, questa occasione conoscitiva con i ragazzi delle scuole – spiega Brancale –: la vera base di una comunità, i cittadini di domani, che dovranno essere consapevoli curatori e promotori anche del patrimonio culturale del nostro Premio. Alcuni potrebbero addirittura essere chiamati a votare per eleggere il vincitore finale di questa 36ª edizione: per questo ho voluto raccontare loro l’importanza culturale di questa manifestazione e il ruolo che il linguaggio poetico ha rivestito e riveste nella comunicazione e nella storia degli esseri umani".

Anche quest’anno, il Plc organizza il concorso ‘La Poesia dei Ragazzi’: gli studenti potranno presentare un’opera in versi da sottoporre alla presidenza, che decreterà 7 vincitori che entreranno in giuria popolare.