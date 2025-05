Premio in ricordo di Monica Servi. Vincono le studentesse Sara ed Eva

Applausi, abbracci e tanta commozione ieri mattina nell’atrio del vecchio municipio di piazza Matteotti per la cerimonia conclusiva del "Premio d’arte Monica Servi", indetto dal "Don Lazzeri-Stagi" e patrocinato dal Comune in memoria della compianta professoressa di discipline grafiche e pittoriche del liceo artistico "Stagi" scomparsa nel marzo 2024 a soli 50 anni per un brutto male. Il concorso era aperto a tutti gli studenti e le studentesse del liceo: ad aggiudicarsi il premio, ossia una borsa di studio in denaro e buoni acquisto per materiali artistici, sono state per il biennio Sara Bonuccelli (2° BL) e per il triennio Eva Verona (4° BL). Alla cerimonia hanno presenziato il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo, i familiari di Monica Servi e la comunità scolastica dello "Stagi".

"Durante il nostro percorso di vita incontriamo tante persone – ha detto il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, presente alla cerimonia insieme alla presidente della commissione scuola Lora Santini – ma solo alcune riescono a lasciare un segno, una traccia ben marcata. La professoressa Servi era una di quelle, una persona che ha lasciato qualcosa di sé ai suoi ragazzi, preoccupata fino in fondo di come si svolgessero le lezioni e della preparazione dei suoi studenti. Incontrare queste persone è un dono speciale e coltivare il loro ricordo attraverso i ragazzi è il modo più bello per ringraziarle di quello che ci hanno lasciato".