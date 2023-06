Premio di laurea Rotary "La Versilia che vorrei tra passato e futuro"

L’idea da cui è partito il Rotary Club Viareggio Versilia era trovare degli spunti per la crescita e lo sviluppo armonico della Versilia. Così è stato istituito il bando per un premio di laurea dal titolo "Viareggio e la Versilia che vorrei tra passato e futuro" per l’assegnazione di un riconoscimento da attribuire alla migliore tesi di Laurea Magistrale che abbia come oggetto interventi volti alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa ha ottenuto, attraverso il Senato Accademico, il patrocinio dell’Ateneo Pisano e quello del Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni.

Ed è in questo ambito che oggi, alle 17, verrà inaugurata a Villa Argentina un’esposizione promossa dal Rotary Club Viareggio Versilia, dalla Provincia di Lucca, dall’Università di Pisa e dal Dipartimento di Ingegneria, con tutti i lavori che hanno partecipato alle prime edizioni di questo premio. E martedì scorso è stato proclamato il vincitore della seconda edizione, l’ingegner Roberto Francesconi, con il lavoro di tesi di laurea magistrale intitolata "La via del lago, rigenerazione urbanistica e valorizzazione paesaggistica del lago di Massaciuccoli". Presentata in anteprima ai soci del Rotary, alla presenza di Marco Giorgio Bevilacqua, professore ordinario di disegno presso il dipartimento di Ingegneria, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa , ed di Sandro Paci, professore ordinario di Impianti nucleari dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’università di Pisa e membro del Cda dll’Ateneo. "Lo scopo della mia tesi – ha spiegato il vincitore – è quello di dare indicazioni sullo stato attuale di questi luoghi e formulare ipotesi per la riqualificazione dell’intero lago di Massaciuccoli, affinché possa tornare a vivere ed essere fruito dal maggior numero di persone".

"Ho da sempre molta fiducia nelle nuove generazioni – aggiunge il presidente del Rotary Club Viareggio Versilia, Bruno Ulisse Viviani – e penso che abbiano tutte le potenzialità per fornirci importanti indicazioni. I lavori che ci sono pervenuti sono tutti veramente molto interessanti e meritevoli di attenzione ed è per questo che è stata da subito mia intenzione lavorare affinché potessero essere portati a conoscenza di tutti, senza essere relegati in un cassetto come purtroppo spesso accade". Così è nata la mostra del premio, che sarà visitabile, sino al 25 giugno, il martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 ed il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 13.30. "L’obiettivo – conclude Viviani – ha lo scopo di fornire un’importante chance ai nostri giovani per farsi conoscere e di stimolare un costruttivo dialogo ed un positivo confronto a 360 gradi sul futuro del nostro territorio tra le istituzioni ed i cittadini".