A Levigliani c’è segnale. Attivata l’antenna. Ora si può telefonare

Fino a due giorni fa a Levigliani c’erano solo due opzioni: usare il telefono fisso e navigare con il wi-fi. Ecco perché l’amministrazione comunale parla di "risultato storico": la nuova stazione radio base, realizzata alcuni mesi, venerdì ha superato il collaudo ed è quindi entrata in funzione. Questo significa che anche nel borgo è possibile passeggiare tra i vicoli e telefonare con lo smartphone, consultare internet o pubblicare una foto sui social network (al momento sono attive due antenne Tim). Per capire l’importanza di questo passaggio basti pensare che l’assenza del segnale impediva di comunicare anche nelle fasi di emergenza maltempo o di altro tipo. "Dopo la fibra ottica, con la quale abbiamo ottenuto la copertura dell’80% del territorio e quasi 1.800 utenze, con la prospettiva di arrivare nel 2026 praticamente al 100% grazie a un secondo finanziamento – spiega il sindaco Maurizio Verona – ora possiamo dire di aver raggiunto un altro obiettivo importantissimo: la copertura della rete mobile e della telefonia nella frazione di Levigliani. E stiamo lavorando perché tutto il territorio comunale sia ben coperto dalla rete mobile. Stiamo rispettando una delle promesse con le quali ci siamo impegnati con i cittadini. Un risultato magari banale per un altro Comune, ma che è straordinario in un territorio come il nostro. Siamo soddisfatti: i cittadini credo riconoscano il nostro impegno".

Verona, che ringrazia il suo collaboratore Tiziano Baldi Galleni "per il lavoro e la determinazione, preziosi e decisivi", ricorda che c’è voluto un anno e mezzo di intenso lavoro e collaborazione con i gestori, tra cui Tim (oggi Fibercop), Inwit e Sirti, società che il Comune ringrazia per l’impegno dimostrato. "Il nuovo servizio di telefonia mobile – conclude – sarà senz’altro anche di aiuto allo sviluppo turistico a cui è vocata Levigliani. La montagna ha bisogno di servizi e non di chiacchiere. A differenza degli organi centrali che sopprimono le scuole, noi facciamo di tutto per invertire la tendenza, mantenere i servizi e scongiurare lo spopolamento dei borghi".