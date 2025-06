Al via l’estate all’Agorà . In scaletta quasi 40 eventi. Protagonista sarà la musica

Il via ufficiale è in agenda stasera con il "Carnival Loco" alla presenza delle contrade del Carnevale di Pietrasanta e lo staff del "Mamamia" di Torre del Lago. Poi via a due mesi interi di eventi, una quarantina circa, con priorità alla musica rispetto ai momenti di incontro. È questa la novità principale del cartellone estivo promosso da "Marina eventi" allo Spazio Agorà di Tonfano, tra piazza XXIV Maggio e via Versilia. Con una festa nella festa: lo storico conduttore Claudio Sottili taglierà il traguardo dei 50 anni in radio e televisione, evento che verrà celebrato il 30 agosto in occasione del concerto di Ivan Cattaneo. "Io e Ivan siamo coetanei, oltre che grandi amici – spiega Sottili – e abbiamo condiviso tanto insieme. Per me questa sarà la quarta stagione all’Agorà, dopo l’esordio con Riccardo Corredi. Abbiamo lavorato sul programma dallo scorso gennaio, trovando un buon numero di sponsor che copriranno spese, oltre al supporto di Comu e Fondazione Versiliana. Gli spettacoli saranno gratuiti e rispetto alle passate edizioni ci sarà una prevalenza della musica sul ’parlato’".

Stasera, alle 22, il Carnevale estivo. Poi il 3 luglio torneo di burraco (replica 10, 17, 24 e 31), il 4 concorso Miss Blu Marine, il 5 dj Sandro Pozzi, il 6 Zuraswsky Band (replica 13 e 20), l’11 omaggio a Elvis Presley, il 12 cover dei Nomadi, il 15 scuola di musica "Il Musicante", il 18 "Note e Show" con Caterina Ferri, il 19 presentazione del libro "Contatto" di Emanuela Gennai, il 21 Paolo Mengoli e il 26 concorso "La Versilia in un click". Il 2 agosto omaggio a Mina, il 3 Tiziana Rivale e donne Incanto, il 4 torneo di burraco (replica 14, 21 e 28 e 4 settembre), il 6 dj Marco Bresciani, il 7 band in concerto, l’8 Filarmonica Capezzano Monte, il 9 Alessandro Canino, il 10 Mal, il 12 festival canoro bambini, il 16 dj Gilberto, il 17 Zurawsky Band (replica il 31), il 19 "Calcio che passione", il 22 cover Gianna Nannini, il 24 orchestra e il 30 Ivan Cattaneo.