Dap Festival. È di scena la grande danza

Prosegue la magia del Dap Festival, che prevede anche oggi un programma ricco di eventi a partire dalle 19.30 con suggestivi spettacoli di danza-invasione nelle strade del centro storico della Piccola Atene e alle 21.30 è in programma nel Chiostro di S.Agostino il Gala dedicato alla danza contemporanea. Le danze-invasioni sono eventi estemporanei gratuiti che valorizzano i luoghi più belli della città. Alle 19.30 si parte con l’invasione "Age of Acquarius" con i danzatori del Dap College, che interpretano il mood anni Sessanta grazie alla collaborazione con la boutique Elleremodelista.

Alle 20.45 in piazza Carducci arriva "Amor" la danza invasione della Compagnia Bellanda dedicata all’amore e alla sua energia con la coreografia di Giovanni Gava Leonarduzzi e Lia Claudia Latini. Alle 21.30 sotto le stelle del chiostro di S. Agostino lo spettacolo "Ectasy/A Standig": il Contemporary Dance Gala con le coreografie di Martha Graham. Uno spettacolo con emozioni, sentimenti, professionalità e passioni. Sarà un viaggio ipnotico con una danza che celebra la femminilità, la forza creativa e la trasformazione interiore. Parallelamente agli spettacoli, di giorno sul palcoscenico del teatro La Versiliana ci sono masterclass di livello avanzato con maestri di fama internazionale. Il Dapa Festival- Danza in Arte a Pietrasanta è giunto alla IX edizione, è prodotto dall’associazione culturale New Dance Drama e sostenuto da Mic, Regione Toscana e Comune di Pietrasanta: direzione artistica Adria Ferrali, direzione esecutiva Sara Tartaglia.