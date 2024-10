Premio Cosci. Le domande di adesione

Torna per la seconda edizione il “Premio Romano Cosci”, istituito dal Comune di Pietrasanta e riservato agli studenti e diplomati del liceo artistico “Stagio Stagi” che proseguiranno gli studi nel campo delle arti figurative. Questo riconoscimento, assegnato lo scorso anno a Susanna Lini, oggi iscritta al corso di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha l’obiettivo di incentivare i giovani a continuare il proprio percorso formativo in ambito artistico e creativo, contribuendo alla crescita culturale della comunità cittadina e versiliese. Possono partecipare al concorso i diplomati dell’anno scolastico 2023-2024 che si sono iscritti o si iscriveranno all’Accademia di Belle Arti di Carrara per il 2024-2025. Al vincitore sarà assegnata una borsa di studio del valore di 2000 euro che potrà essere confermata per i due anni successivi, a condizione che il beneficiario documenti il positivo andamento degli studi, come previsto dal bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 13 di mercoledì 16 ottobre, per posta o consegna a mano alla segreteria dell’istituto “Don Lazzeri - Stagi” o a quella del “Premio”, presso l’uffico cultura e turismo. In alternativa, i documenti possono essere inviati via email a [email protected] o tramite posta elettronica certificata a [email protected] dall’indirizzo personale del candidato.

La cerimonia di premiazione si terrà nella sede del Comune di Pietrasanta a dicembre. Il bando è consultabile nella sezione “Bandi di concorso” dell’albo pretorio comunale. Ulteriori informazioni all’indirizzo [email protected]