Premio Carducci. Gli scrittori di ieri e di oggi

Con il convegno "La Versilia tra passato e presente. Scrittori di ieri e di oggi", in programma oggi a partire dalle 9 nel salone dell’Annunziata, prende il via il "Premio Carducci" rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e dedicato, in questa diciasettesima edizione, ai 100 anni dalla nascita di due grandi autori versiliesi, Sirio Giannini e Marcello Venturi. Curato e organizzato da Rita Camaiora e Pietro Conti il convegno, dedicato agli studenti più grandi ma aperto a tutta la cittadinanza, vedrà protagonisti scrittori contemporanei della zona a confronto con autori versiliesi del secolo scorso.

Giampaolo Simi analizzerà "L’angelo del Liponard" di Mario Tobino, dove il mare diventa sfondo e protagonista del racconto; Ettore Neri si confronterà con "Dove nasce il fiume" di Sirio Giannini, che restituisce una drammatica immagine della Versilia; Berto Corbellini Andreotti approfondirà "Vita in Egitto" di Enrico Pea e le esperienze della celebre Baracca rossa; Giovanni Capecchi riscoprirà "Bandiera bianca a Cefalonia" di Marcello Venturi.

Gli studenti dovranno elaborare un testo su un autore scelto, da consegnare alla giuria entro il 30 aprile. Per i ragazzi delle scuole medie, invece, il dibattito si svolgerà direttamente in classe, articolato in piccole conferenze organizzate nei singoli istituti partecipanti. Gli elaborati migliori saranno ufficializzati e premiati, come da tradizione, la mattina del 27 luglio a Casa Carducci, primo atto della giornata che Pietrasanta dedica al suo illustre concittadino e che si concluderà, la sera in piazza Duomo, con la proclamazione del vincitore del Premio nazionale di poesia.