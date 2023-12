Premiate le attività storiche. Tra curiosità e amarcord chi resiste a Vittoria Apuana

Aneddoti, ricordi e, soprattutto, un tributo a chi ha saputo resistere al mutare delle abitudini commerciali. A Villa Bertelli si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamente alle attività più longeve di Vittoria Apuana: un’iniziativa lanciata dal Comitato “Celebrazioni un secolo di Vittoria Apuana” che ha effettuato un certosino lavoro di ricerca per datare i negozi di vicinato che ancora oggi caratterizzano il quartiere. Presente tra il pubblico il sindaco Bruno Murzi; a fare gli onori di casa il presidente del Comitato, Claudio Lari, mentre l’assessore Massimo Lucchesi ha premiato, una ad una, le realtà commerciali storiche. E non è mancato anche un pizzico di emozione nel ricordare personaggi che hanno dato avvio a botteghe che oggi si distinguono per essere preziosi servizi di prossimità. Ecco tutte le attività che hanno ricevuto l’attestato di longevità commerciale: bar Nessi (1992), parrucchiere coiffeur Sandro (1992), pastificio L’angolo (1992), tabaccheria cartoleria Il fiocco (1990), pizzeria Millevoglie (1990), profumeria Edy (1987), alimentari Baroni (1986), Ristorante Il Platano (1984), panificio Drago (1985), barbieri Claudio e Dino (1983), barbiere David (1982), ferramenta Patrizia Buseli (1981), Frutta e verdura da Mario (1976), parrucchieri Ettore e Lea (1972), fiori da Franca (1971), Casa del bambino (1968), ortofrutta Piero (1966), macelleria Adelindo (1962), alimentari Teresa (1961), elettricità Balderi e Giovannetti (1960), cicli Santini (1960), bar pizzeria Il timone (1957), alimentari e bar tabacchi Biagi Milvia (1954), alimentari Santocchi (1948).