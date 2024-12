Preghiera e canti. In San Michele la rassegna

La Pieve di S. Michele Arcangelo ospita nel giorno di Santo Stefano un pomeriggio con inizio alle 17 di calda atmosfera delle festività: è il Concerto di Natale 2024-23esima Rassegna di Cori. (foto di repertorio) L’evento nasce dell’impegno di Graziano Barsotti direttore artistico dell’Associazione Culturale “Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna“ che organizza anche il Corsanico Festival del quale fa parte l’evento di giovedì. Suggestivo e evocativo il titolo del concerto : “Puer Natus Est Nobis“: quando il canto diventa elevazione spirituale e si trasforma in preghiera, in preghiera liberatoria. Una scelta che dona sempre speranza, ma che in questo periodo storico diventa ancora più simbolica. Il programma del concerto a ingresso libero propone musiche, che potrebbe subire modifiche, propone brani in omaggio al Natale come Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle e altre musiche. Si esibiscono la Corale San Michele-Corsanico; La Cappella Francesco Gasparini di Camaiore; Polifonica “Città di Viareggio“. La selezione dei brani compre musiche di F.Schubert, di C. Gounod, A. Vivaldi, G. Verdi e altri autori.

"I cori che partecipano al concerto sono cori ben preparati che hanno sempre dato il massimo. Cori che vengono anche da fuori", commenta Graziano Barsotti che in qualità di direttore artistico ha il compito di scegliere le corali che si esibiscono.

L’evento musicale è anche l’occasione per farsi gli auguri per il nuovo anno.

m.n.