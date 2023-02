Prc: "Gli aggiornamenti sulla vicenda Seveso" Buselli sollecita il sindaco a relazionare in consiglio

"Che ne è stato della vicenda della rimozione dell’assessore Seveso? Attendiamo aggiornamenti". Giulia Buselli (nella foto), segretaria circolo intercomunale Prc Seravezza-Stazzema-Forte dei Marmi chiede aggiornamenti sul ’caso’ che a dicembre ha scosso il municipio. "Dopo il lungo silenzio sulla vicenda che ha visto il primo cittadino in carica portare documenti riguardanti pratiche amministrative relative ad una sua componente di giunta di destra alla polizia – comincia Buselli – ci chiediamo se in Comune si siano dimenticati di questa azione legale in corso. Se questa, infatti, fosse stata una normale amministrazione comunale sarebbe stato quasi naturale che, dopo aver divulgato alla stampa la notizia di tale gravità, il sindaco, nell’ottica di trasparenza e correttezza verso i suoi concittadini, avesse informato il consiglio comunale e la cittadinanza sullo stato di avanzamento dell’azione intrapresa dopo i fatti. Niente di tutto ciò però è accaduto. Chiediamo quindi che vengano comunicati gli eventuali aggiornamenti, se ci sono stati – conclude – dando un segnale di trasparenza, che fino ad adesso è venuto a mancare".

Fra.Na.