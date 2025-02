Polo scolastico. Recuperato portale in marmo

La sua ultimazione è prevista nel 2026, ma il polo scolastico di Tonfano parte da un punto fermo: il recupero del portale in marmo che segnava l’ingresso delle ex elementari "Bibolotti", in via Catalani. L’intervento è infatti concluso (nella foto), con il portale che resterà come traccia storica nel perimetro del polo, finanziato con risorse Pnrr per oltre 5,7 milioni, più ulteriori 500mila euro di cui 330mila dallla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e altri 170mila di risorse comunali. "La comunità ci aveva chiesto di preservarlo – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e abbiamo accolto questa volontà a memoria di un edificio che ha visto crescere tanti tonfanini". Il portale è stato consolidato e rivestito in cemento armato, stabilizzato con un nuovo basamento e ripulito in tutte le sue componenti.