Tenta di lanciarsi dalla finestra, salvato da un poliziotto fuori servizio

Forte dei Marmi (Lucca), 16 agosto 2024 – Salvato da un agente fuori servizio mentre tenta di lanciarsi dalla finestra. Il fatto è accaduto lo scorso 26 luglio a Forte dei Marmi, ma è stato reso noto soltanto oggi. Il protagonista della vicenda è un poliziotto che in quel momento stava rientrando a casa in scooter dopo la fine del servizio.

L’agente, si legge nella nota, è stato attirato dalle grida di una donna che chiedeva aiuto. In quel momento stava trattenendo il marito, già a cavalcioni della finestra, che cercava di divincolarsi per lanciarsi nel vuoto. L'agente, dopo aver scavalcato un cancello, è riuscito ad accedere all'interno dell'abitazione da una finestra aperta e si è precipitato al secondo piano dove ha subito afferrato l'uomo dal torace, proprio quando lo stesso stava per lanciarsi, rischiando di essere trascinato giù a sua volta.

Puntando i piedi sul davanzale della finestra è riuscito a farlo rientrare in casa e a metterlo in sicurezza. L'uomo, una volta calmato e rassicurato, è stato soccorso da personale medico che lo ha preso in carico per le cure.