Polemica sull'opera dell'orsetto accoltellato a Pietrasanta: critiche e proposte di riqualificazione

La diatriba sull’opera dell’orsetto accoltellato posizionata all’uscita dell’autostrada resta infiammata. Dopo la collocazione del sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, criticata dal ’vicino’ primo cittadino di Forte, Bruno Murzi, anche il gruppo consiliare Alternativa per Pietrasanta ritiene che "la collocazione presenta delle criticità". "Osservandola dalle auto in transito – è il commento – il messaggio dell’opera potrebbe non essere pienamente apprezzato, mentre la sua posizione orizzontale ne limita ulteriormente la visibilità. Questo solleva la questione se la sede scelta sia davvero la più adatta. L’arte pubblica ha il potere di trasformare uno spazio di transito in un luogo di consapevolezza e riflessione. In quest’ottica, e alla luce della recente riqualificazione dell’area lato Forte dei Marmi, sarebbe opportuno considerare interventi per migliorare il decoro della porta di ingresso alla Versilia. Si potrebbe valutare una progettazione più mirata che tenga conto di questi aspetti, magari rimuovendo il vecchio svincolo e creando una piazza dedicata all’installazione di più opere d’arte a rotazione. Inoltre, una riqualificazione dell’intera arteria, nel tratto dal casello alla nuova rotonda di fronte al campo di atletica e continuando fino al viale Apua, potrebbe dare continuità al lavoro già avviato dal Comune di Forte dei Marmi sul lato nord. Ma ogni ingresso a Pietrasanta andrebbe valorizzato a cominciare dalla stazione cittadina. Un concorso di idee potrebbe essere una soluzione efficace". Nel dibattito si inserisce anche l’assessore Anna Guidi di Stazzema, visto che quell’uscita autostradale non è affatto ’una questione a due’. "Innanzi tutto il messaggio di un’infanzia uccisa dai social non è immediato – dice – personalmente ho pensato alla problematica degli orsi in Trentino. E mi sono stupita. Detto questo, al solito, la polemica è fra Pietrasanta, che ha collocato l’opera, e Forte che reclama il diritto di supervisione. L’uscita Versilia è solo loro. A Seravezza e Stazzema si arriva portati dagli angeli?".

Fra.Na.