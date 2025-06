Polemica su Puccetti. FdI: "Deve dimettersi"

Non si spegne la polemica attorno alle affermazioni sul referendum dell’assessora al sociale Alberta Puccetti. Pure Fratelli d’Italia parla di "insulti agli elettori" e chiede le dimissioni. "In democrazia si deve accetterare sempre l’esito di un’elezione o di un referendum – scrivono i consiglieri Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi –; non è di tale avviso l’assessora Puccetti che, sui social, pensa che chi ha votato in maniera difforme da lei o non è andato non abbia capito cosa era chiamato a votare o si sia bevuto il cervello, e già questo palesa disprezzo e arroganza. Ma va molto oltre, compiendo un vero e proprio avuso di potere quando aggiunge ’da oggi in poi, per tutti coloro che si rivolgeranno a me (...), pregasi presentarsi con la tessera elettorale. Riteniamo inaccettabili tali prese di posizione intimidatorie che, ove pronunciate da altre forze politiche, avrebbero fatto insorgere contro lo squadrismo fascista. Invitiamo l’assessora a scusarsi e rassegnare le dimissioni".

A respingere le accuse è la stessa Puccetti: "Il mio post, evidentemente paradossale, era rivolto ai miei amici e conoscenti che hanno ben capito il senso della mia affermazione – spiega –; mai ho offeso, evitato o non aiutato chi si è rivolto a me come assessora. Accetto i risultati elettorali e rispetto gli elettori e le loro scelte; qui si è completamente travisato il mio pensiero.

Ho sempre operato nel rispetto di tutti e delle idee di tutti, come Voltaire mi batterei per difendere il diritto ad esprimere le proprie opinioni della persona più lontana da me, la mia correttezza è testimoniata da tutto il mio operato e tutta la mia vita".