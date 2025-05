Podcast su Sant'Anna di Stazzema candidato a Italian awards

Sant'Anna di Stazzema (Lucca), 3 maggio 2025 - Il podcast 'Cenere - Le voci dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema' ha ricevuto la candidatura per gli Italian Podcast Awards, premio dedicato ai migliori podcast italiani. Il lavoro, curato dall'agenzia Capo Verso, è uscito lo scorso agosto in occasione dell'80/o anniversario dell'eccidio nazista di Sant'Anna del 12 agosto 1944, in cui furono uccisi 560 civili, anziani e bambini compresi.

Il podcast raccoglie le voci dei superstiti e di alcune figure chiave del processo, come Marco De Paolis, oggi capo della procura generale militare presso la Corte militare di appello - e lo storico Paolo Pezzino. Il podcast è su sette puntate. 'Cenere' a neanche una settimana dalla sua uscita è stato tra i 100 podcast più ascoltati su Spotify. “Il dolore per una delle pagine più brutali e disumane della storia recente – disse il presidente della Regione Eugenio Giani nel giorno della presentazione - continua ad essere vivo. E lo sarà per sempre. Sant’Anna è un luogo sacro, quello che vi è accaduto ottanta anni fa deve continuare a restare scolpito nella memoria, di tutti”.

Giani parlò anche di “iniziativa lodevole” che nasce “per r aiutare a ricordare e per far conoscere ad ancora più persone, soprattutto i più giovani, una delle pagine più tragiche dell’occupazione nazifascista in Italia. Ritengo che oggi, più che mai, in una situazione così incerta che riguarda anche il nostro Paese, il ricordo sia uno degli esercizi migliori per contrastare il ritorno dell’odio ed educare le nuove generazioni al rispetto e alla tolleranza”.