Plebiscito per Santini. Sesto mandato di fila

Sesto mandato di fila per Luigi Santini, confermato direttore della sezione Versilia storica dell’Istituto storico lucchese. Nei giorni scorsi è stato eletto infatti all’unanimità nella sala polifunzionale di via del Marzocco, concessa dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Si è trattato della prima riunione del neo direttivo che resterà in carica per il 2024-2029, con Santini coadiuvato dal vice direttore Melania Spampinato e dal segretario Giulio Galleni. Nell’occasione è stata conferita all’ultra90enne Mario Taiuti l’onorificenza di consigliere emerito per il suo operato e le sue puntigliose ricerche d’archivio.

Passando alle priorità del prossimo lustro, figurano innanzitutto le celebrazioni per la riapertura al pubblico dell’Archivio storico del Comune, struttura che conserva le più preziose memorie dell’intera Versilia storica. Non da meno l’installazione in piazza Matteotti del monumento, realizzato dall’artista Gabriele Vicari, dedicato a papa Leone X, che con la sua sentenza del 1513 (il celebre Lodo) conferì di fatto la rinnovata identità del territorio della Versilia storica. È prevista infine l’organizzazione di un convegno sull’accertamento geografico, storico e documentaristico dell’estensione territoriale della Versilia.

Completano il direttivo Francesco Angelini, Enrico Baldi, Guido Bascherini, Renata Biagi, Amedeo Cappellano, Giovanni Cipollini, Cesare Del Giudice, Dario Del Veneziano, Anna Guidi, Maria Cristina Hetfield Catinari, Alfredo Mancini, Riccardo Neri, Giovanni Panconi, Franco Pellegrini, Carolina Pellizzari, Gianfranco Poma, Cristiana Pucci, Olga Tartarelli e Paola Tedeschi.

d.m.